Tonali al Milan, la fuga di notizia ha portato alla fumata bianca. E irritato Cellino

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola racconta un retroscena relativo al trasferimento di Sandro Tonali dal Brescia al Milan. Nella giornata di ieri, i due club hanno definitivo l'accordo con tanto di cifre.

Sarà prestito oneroso con diritto di riscatto, non l'obbligo che avrebbe voluto Massimo Cellino, infuriato in serata col procuratore Beppe Bozzo per - si legge - la fuga di notizie che in pratica ha reso pubblica la fuga di notizie per la conclusione dell'affare.

L'affare comunque non è più in discussione: Tonali sarà un nuovo giocatore del Milan e questa settimana l'affare verrà definito.