Tonali al Milan, le cifre dell'affare: è il secondo colpo più costoso di Elliott. Dopo Paquetà

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ricorda le cifre dell'affare Sandro Tonali. Il Milan investirà complessivamente 35 milioni di euro per il talentuoso centrocampista: si tratta del secondo acquisto più costoso della gestione Elliott dopo quello di Paquetà. La formula prevede 10 milioni per il prestito (la somma verrà spalmata in due anni), 15 per il diritto di riscatto e altri 10 sotto forma di bonus. Un affare anche dal punto di vista economico.