Tonali al Milan: ora è corsa contro il tempo per averlo a disposizione già in Europa

Dopo le visite mediche, Sandro Tonali si dirigerà a Casa Milan per firmare il contratto e diventare ufficialmente un nuovo giocatore rossonero. Per inserirlo nella lista per la trasferta di Europa League a Dublino, però, c’è tempo fino alla mezzanotte domani. Come riporta La Gazzetta dello Sport, è una corsa contro il tempo per permettere a Pioli di affrontare l’esordio stagionale contro lo Shamrock Rovers con un Tonali in più nel motore.