Tonali al Milan: per il centrocampista quinquennale da 2.2 milioni di euro a salire

Ingaggio a salire per Sandro Tonali al Milan. Il centrocampista classe 2000 ha chiuso un accordo quinquennale con il club rossonero: il suo stipendio - spiega il 'Corriere della Sera' - sarà di 2.2 milioni di euro nella prima stagione e poi a salire in quelle successive.

Per il trasferimento, sarà invece un prestito oneroso con diritto di riscatto: 10 milioni subito, 15 per il diritto di riscatto più altri 10 di bonus. E al Brescia anche una percentuale sulla futura rivendita.