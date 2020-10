Tonali ancora non brilla col Milan, Pioli: "Gli serve tempo, può essere titolare in questa squadra"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con la Roma, mister Stefano Pioli ha commentato anche il rendimento finora poco brillante di Sandro Tonali in maglia rossonera: "Con il Celtic ha avuto un inizio gara non semplicissimo ma poi è cresciuto, sta ancora cercando la miglior condizione. Ha bisogno di un po' di tempo, ma è un giocatore forte e maturo e sono sicuro che può essere un titolare di questa squadra", le sue dichiarazioni sul centrocampista acquistato in estate dal Brescia e strappato alla concorrenza dell'Inter.