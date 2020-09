Tonali: "Chiuse le porte alle altre quando ho saputo che c'era la possibilità di andare al Milan"

"Il modulo è l'ultima cosa, l'importante è saper stare in campo. A due o a tre non cambia assolutamente niente, l'importante è saper stare in campo". Così Sandro Tonali, centrocampista del Milan presentato quest'oggi in conferenza stampa dal club rossonero: "Cellino mi ha detto di restare come sono adesso e di giocare come se fossi al Brescia, senza guardare lo stadio o altre cose. Questo è un consiglio che seguirà molto, viene da una persona che stimo e abbiamo avuto un rapporto molto bello".

Che effetto ti ha fatto sapere dell'interessamento del Milan?

"E' stato bellissimo, la prima reazione quando abbiamo capito che c'era la possibilità di venire al Milan è stata quella di chiudere le porte a tutte le altre. C'è il Milan e voglio andare al Milan, questo è stato il mio primo pensiero. Volevo venire qui e così è stato, il primo impatto con Maldini è stato fantastico".