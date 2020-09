Tonali-day, stamattina parte la nuova avventura con il Milan

Finalmente Sandro Tonali. Dopo una lunga attesa i tifosi rossoneri possono virtualmente abbracciare il nuovo acquisto del Milan, il colpo dell’estate. Stamattina alla clinica “La Madonnina” comincia l’avventura di Sandro Tonali con la maglia che ha tanto sognato da quando era bambino. Ricordiamo la formula del passaggio dal Brescia in rossonero: prestito oneroso di 10 milioni con diritto di riscatto fissato a 15 milioni, più una serie di bonus legati a obiettivi individuali e di squadra che arrivano ad altri 10 milioni. C’è anche una percentuale sulla futura rivendita a favore delle rondinelle, per un costo complessivo di 35 milioni bonus compresi. Al giocatore 5 anni a circa 2 milioni di euro a salire. Nel pomeriggio la firma e l’ufficialità.

Il Milan ora si concentrerà sulle cessioni, con Lucas Paquetà che piace molto al Lione. Krunic è sempre nel mirino del Friburgo mentre Laxalt e Duarte hanno la valigia pronta. In entrata il Milan vuole fare ancora un centrocampista ma c’è stata una frenata con Bakayoko, motivo per cui tornano vive le piste Florentino Luis e Soumaré del Lille. In difesa occhi su un centrale e un terzino destro per rinforzare la rosa di Stefano Pioli.