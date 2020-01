Tonali e Balotelli trascinano il Brescia, Cistana lo affonda: i voti di TMW

© foto di www.imagephotoagency.it

BRESCIA-LAZIO 1-2 - 18' Balotelli, 42' rig. e 91' Immobile

Joronen 6.5 - Spiazzato dal rigore ma attento su Correa e Lulic.

Sabelli 6.5 - Terzino che mostra un piede da regista. Splendido il suo traversone da 40 metri per il gol di Balotelli.

Cistana 4 - Rovina il pomeriggio bresciano con due gialli in cinque minuti, l'ultimo dei quali oltre a lasciare i suoi in dieci con un tempo da giocare, regala il rigore agli avversari.

Chancellor 6.5 - I palloni alti sono i suoi, ingaggia un bel duello con Milinkovic-Savic, dà sicurezza al reparto.

Mateju 6 - Lazzari è uno degli esterni destri più pericolosi, lui riesce a limitarlo molto bene.

Bisoli 6.5 - Ruba palloni, uno di essi porta alla costruzione del gol di Balotelli. Dinamico e bravo negli inserimenti.

Tonali 7 - Disegna calcio e quando ha la palla tra i piedi non gliela togli più. Ogni suo affondo è un pericolo per gli avversari, costretti a circondarlo per tentare di disinnescarlo. (Dall' Semprini sv).

Romulo 6.5 - Fa entrambe le fasi con grande senso tattico e di sacrificio. Dà una mano in avanti con spunti interessanti.

Spalek 5.5 - Pochi spunti tra le linee di centrocampo e attacco. Con la squadra in dieci serve più equilibrio e viene sostituito. (Dal 46' Viviani 6 - Aiuta nella costruzione del gioco).

Balotelli 7 - Si presenta al decennio segnando ancora una volta per primo. Nessuno nella storia del calcio italiano vi era mai riuscito. Un gol di classe e mestiere, ma non solo: gioca una partita di grande generosità, dando una mano dietro e andando anche a recuperare palloni.

Torregrossa 6 - Prestazione generosa, al servizio di Balotelli. Sacrificato da Corini dopo l'espulsione di Cistana. (dal 42' Mangraviti 6 - Inserito per mettere una pezza in difesa, gioca senza fronzoli e senza commettere errori).