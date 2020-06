Tonali e il retroscena sul Milan: "Non mi hanno scartato, non mi hanno proprio considerato"

vedi letture

Intervista a Sportweek per il centrocampista del Brescia, Sandro Tonali, che ha svelato un retroscena riguardante il Milan di qualche anno fa: "Il Lombardia Uno era affiliato al Milan. Ogni due o re mesi cinque o sei bambini venivano chiamati al Vismara, dove si allenavano i giovani del club. Non posso dire che mi abbiano scartato: non mi hanno proprio preso in considerazione. Forse ero troppo piccolo".