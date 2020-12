Tonali: "Era da tanto che non si vedeva un Milan così. Pioli? Ci indica la strada da seguire"

Il centrocampista del Milan Sandro Tonali ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo impatto con il club rossonero e sull’ottimo avvio di stagione della squadra: “L’inizio non è stato semplice perché arrivato da un mese in cui ero stato fermo dopo la vacanza. È stato difficile riprendere a giocare in un nuovo club, un mese d’ambientamento è servito e poi una volta conosciuti i ritmi, i compagni, il mister e lo staff è stato tutto più semplice. Cerco di vivere questa esperienza da Tonali perché sono cresciuto. Il Sandro tifoso va lasciato da parte per il bene della mia carriera anche se ce l’ho sempre dentro di me. Giocare è la mia passione, in più gioco per la mia squadra del cuore. Vanno distinte, ma tenute in considerazione, perché è la squadra che ho dentro di me da tutta la mia vita. - continua Tonali – Pioli? È il nostro capogruppo, la prima persona che ci sta facendo vedere la strada giusta e noi lo stiamo seguendo anche perché puoi restare ore a parlare con lui mentre ti spiega tutto dai tempi di gioco al nostro modo di giocare. Siamo felici di avere un mister come lui. Rinascita Milan? Quando giochi così più che una rinascita è una nascita, perché era tanto tempo che nessuno vedeva un Milan così. Fa piacere essere dentro a questo Milan che vince e convince, i nostri numeri sono incredibili, non perdiamo da marzo e in Serie A è tanta roba. L’ambizione è alta ed è normale che dopo tanti risultati così si possa credere di arrivare a determinati obiettivi, poi sai che puoi fare tutto con compagni simili. Non stiamo tornando il Milan di una volta, ma stiamo dimostrando di essere il Milan”.