Tonali ha detto sì all'Inter, Juventus superata: ora manca l'accordo con Cellino

Sandro Tonali ha già detto sì all'Inter e tra le parti esiste già un accordo di massima per l'eventuale contratto da firmare previo accordo con il Brescia. Già, al momento però non c'è nessuna intesa con Cellino, che vuole ottenere il massimo dall'addio del centrocampista e che tiene aperta la porta anche alla Juventus. L'idea nerazzurra è quella di acquistarlo con un prestito oneroso, magari anche biennale, e obbligo di riscatto. Un modo per garantire l'incasso alle Rondinelle ma anche di pesare meno sulle casse e sul bilancio interista. Nel caso in cui dovesse arrivare anche l'ok del presidente dei lombardi, ecco che il club di Suning potrebbe festeggiare l'arrivo di uno dei più talentuosi giocatori italiani. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.