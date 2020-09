Tonali, il Milan una scelta di cuore. Così come il numero di maglia

“Quando Tonali ha sentito che c’era il Milan su di lui, non ha voluto più sentire nulla”. Così Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha raccontato la scelta del suo ex centrocampista che quando ha visto la possibilità concreta di vestire la maglia del suo cuore, ha fatto prevalere la sua fede. Sandro Tonali è milanista nel midollo e risulta essere una sorta di mosca bianca all’interno del calciomercato moderno. Tonali sarà presto a Milano, gli ultimi giorni di quarantena stanno per essere ultimati e, ad attenderlo, ci sono le visite mediche, il rito della firma (anche se tutto è stato definito dal suo entourage, composto da Marianna Mecacci e, soprattutto, l’avvocato Beppe Bozzo) e la scelta del numero di maglia. Qui Sandro avrà un grande dilemma da sciogliere, perché sono rimaste prive di padrone due casacche iconiche all’interno della storia recente del Milan: la 21, abbandonata da Ibra per tornare al suo numero 11, e la numero 8. In passato, questi due numeri sono stati legittimati e resi celebri da Andrea Pirlo, ovvero il giocatore al quale è stato spesso paragonato Tonali, e da Rino Gattuso che rappresenta il vero idolo di Sandro. Le ultime parlano di una propensione verso quest’ultimo numero. Per iniziare, in maniera romantica, la sua grande avventura rossonera.