Tonali: "Io e Gattuso ci sentiamo spesso: mi ha detto di rimanere antico e di correre quanto lui"

vedi letture

Il nuovo centrocampista del Milan, Sandro Tonali, ha raccontato così a DAZN i contatti telefonici avuto col suo idolo Gennaro Gattuso per avere il permesso di indossare la "sua" maglia numero 8 in rossonero: "Ci siamo sentiti spesso io e Rino, questa è una cosa che mi fa molto piacere. La mia era solamente una chiamata per fargli sapere che sarei diventato un nuovo giocatore del Milan e che avrei preso la sua maglia numero 8. Mi ha detto di rimanere antico, sia fuori che dentro il campo. Anche l'anno scorso ci siamo parlati a lungo, Gattuso mi ha consigliato di andare sempre a 100 all'ora in campo, proprio come faceva lui".