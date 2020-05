Tonali, l'endorsement dei big del calcio non aiuta l'Inter. Cellino continua a chiedere tanti soldi

Due strade per un unico obiettivo: fare grande l’Inter. Una serve come scorciatoia per avvicinarsi in fretta alla vetta e dare al gruppo personalità e cultura della vittoria. L’altra è invece l’investimento per la vita, il giocatore a cui legare l’immagine dei successi futuri esaltando il Made in Italy. L’Inter - sottolinea La Gazzetta dello Sport - vuole rifarsi il look in mediana e sta puntando con forza ad Arturo Vidal e - soprattutto - a Sandro Tonali.

Tonali - Bravo nel palleggio ma anche in interdizione, nella pressione come nelle letture sulle linee di passaggio, può fare indifferentemente il centrale o la mezzala, può giocare a due o a tre. Mancini lo ha già fatto debuttare in Nazionale (tre presenze finora) e si è esposto più volte con parole di grande stima, Pirlo e Totti di recente ci hanno messo un bel carico su. Sarà anche per questo che Cellino continua a sparare alto sulla valutazione, che resta intorno ai 50 milioni. La speranza del presidente del Brescia, ovviamente, è che su Tonali possa scatenarsi un’asta tra le big europee, anche se oggi sembra più uno dei tanti file aperti sulla eterna sfida tra Inter e Juve. A Brescia non rimarrà, anche perché la prima stagione in A, da 19enne, ha numeri straordinari: 23 gare, un gol e 5 assist.