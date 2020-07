Tonali promesso sposo dell'Inter. Ma non sono troppi a centrocampo?

vedi letture

Che Sandro Tonali fosse a un passo dall'Inter, era cosa risaputa da oltre un mese e mezzo, al netto delle liste di Rangnick oppure dell'interessamento della Juventus. Siamo alla stretta finale e già lunedì potrebbero esserci degli accordi definitivi, con un'operazione alla Barella, in prestito con obbligo di riscatto a cifre intorno ai 40 milioni di euro. Una spesa di livello per un calciatore giovanissimo, italiano, forse il migliore della sua generazione, che può fare la mezz'ala o il mediano senza colpo ferire.

A questo punto però la conta dei giocatori in nerazzurro è lievemente complicata, per il centrocampo. Perché se Vecino è probabilmente il più vicino a salutare - ma servirà comunque un'offerta di un discreto livello - ci sono tanti altri calciatori che potrebbero essere un problema: Brozovic sembra l'insostituibile, Borja Valero può rinnovare, c'è Eriksen da capire cosa farà nell'Inter di Conte, poi Barella e Gagliardini, il riscatto di Sensi, Agoumè - che però probabilmente andrà in prestito - più Joao Mario e Nainggolan. Sono nove, oltre Tonali, per tre posti. Difficile pensare che possano essere più di sei e, considerando Joao Mario un esubero certo di andarsene, dovranno essere scaricati almeno altri due.

Ci si può aspettare quindi un'estate di passione per i dirigenti nerazzurri, costretti anche a cedere e non solo a comprare, in un mercato che si preannuncia molto molto complicato.