Tonali pronto il suo Brescia. A meno di colpi di scena sul mercato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quello di Sandro Tonali è uno dei nomi destinati a restare nel giro del grande calcio per molti anni a venire. Il regista di casa Brescia ha mostrato le sue infinite potenzialità già nello scorso campionato con le Rondinelle e ora il classe 2000 è pronto per il debutto in Serie A. L'idea del presidente Cellino in fondo è stata chiara fin da subito: Tonali non parte per meno di 30 milioni di euro. Una cifra importante, considerando l'età del giocatore e l'esperienza (fin qui) nulla nel massimo campionato, che per il momento ha fatto desistere tutte le pretendenti che hanno bussato alla porta. Ma negli ultimi giorni di mercato qualcosa potrebbe cambiare.

Tutte le big di A alla finestra - Negli ultimi mesi tutte le grandi del nostro campionato hanno seguito la crescita del talentino del Brescia. La Juventus, l'Inter, il Milan e la Roma. Ma pure la Fiorentina, squadra che nelle scorse settimane ha provato a fare passi concreti per il suo acquisto salvo scontrarsi con la fermezza del presidente Cellino sulla valutazione. Ma come detto se le pretese dovessero abbassarsi nei prossimi giorni, e nonostante l'arrivo di Pulgar e Badelj, la società viola potrebbe tornare a farci un pensierino. Sullo sfondo attenzione al PSG: Leonardo lo conosce e ne apprezza le qualità ed il caso Verratti insegna come i transalpini abbiano tutte le possibilità per permettersi un'operazione del genere.