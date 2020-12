Tonali: "Santa Lucia? Farò la lettera, ma mi ha già dato il Milan. Non posso chiedere molto altro"

Nel suo intervento ai microfoni di Sky, il centrocampista del Milan Sandro Tonali parla dei suoi primi mesi in rossonero, non negando però che è in fase di scrittura una nuova lettera a Santa Lucia: "La farò come ogni anno. Non so quello che scriverò, ma Santa Lucia mi ha già ascoltato e mi ha già dato tanto. Non mi ha dato soltanto il completino, mi ha dato tutto il Milan quindi non pretendo molto da lei quest’anno".