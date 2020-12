Tonali: "Siamo giovani, ma abbiamo dimostrato di essere da Milan. Spero sia solo l'inizio"

Intervistato da Milan Tv il centrocampista rossonero Sandro Tonali ha parlato della vittoria sul campo della Sampdoria nell’ultimo turno di campionato soffermandosi sull’abbraccio di gruppo finale: “Episodi simili dopo una gara del genere, molto complicata, danno tanta autostima e poi vedere il mister che ci dà una carica così dopo 90 minuti in cui abbiamo combattuto, sofferto e rischiato anche di pareggiare alla fine è stata una bella cosa. Lì abbiamo capito quanto ci teneva il mister a questa vittoria. Pioli ci è sempre stato vicino anche quando era a casa, è una persona fantastica e tornare a vincere assieme a lui è stato fantastico. - continua Tonali parlando del gruppo – Siamo giovani, ma abbiamo la responsabilità di indossare la maglia del Milan. Abbiamo dimostrato di essere giocatori da Milan. Sai che quando scendi in campo devi vincere, lo sai prima e lo sai anche quando scendi in campo dopo le altre. Ed è anche per questo che il Mister ha avuto quella reazione. Sai che sono tutte lì, sai che non puoi sbagliare e tu da grande squadra fai questo, perché sei una grande squadra. Ci sono ancora tante cose da fare insieme, speriamo che questo sia solo l’inizio”.