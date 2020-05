Tonali tra Juventus e Inter? Kulusevski lo consiglia: "Scelga col cuore ciò che è meglio per lui"

vedi letture

"Sarri è stato simpatico, mi ha messo a mio agio. Conoscevo il suo Chelsea e il suo tipo di gioco. Anche per questo ho scelto il bianconero". Intervista a La Gazzetta dello Sport per Dejan Kulusevski, talento oggi al Parma ma già acquistato dalla Juventus in vista della prossima stagione. Lo svedese, tra le altre cose, parla anche di un altro giovane talento come Sandro Tonali, conteso dall'Inter e dalla stessa Juve: "Sandro è fortissimo, è normale che lo cerchino in tanti. Non mi sento di dargli consigli: scelga col cuore ciò che è meglio per lui".