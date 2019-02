Tonelli 'prigioniero' dell'accordo Napoli-Samp: non verrà riscattato

Lorenzo Tonelli 'prigioniero' dell'accordo tra Napoli e Sampdoria. Come scrive il quotidiano 'Il Mattino' oggi in edicola, il club blucerchiato non ha intenzione di riscattare il calciatore e per questo motivo Tonelli non sta più trovando spazio nella squadra di Giampaolo. Dopo 20 gare giocate scatta l'obbligo di riscatto e la dirigenza ha messo un freno alla presenze del calciatore (ha già raggiunto quota 13) perché non ha intenzione di pagare il riscatto e tenerlo in quadra.

Il Napoli, a conoscenza di questa situazione, ha provato a darlo in prestito all'Empoli a gennaio, ma non ha trovato l'accordo.