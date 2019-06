Tonelli resta il sogno del Lecce: l'alternativa è Magnani del Sassuolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

PianetaLecce fa il punto sul mercato dei salentini e conferma la volontà del club pugliese di puntare forte su Lorenzo Tonelli. Tornerà a Napoli dopo l'esperienza alla Sampdoria ma il Lecce non vuole spendere 5 milioni per il cartellino del giocatore. Così la società valuta le alternative, su tutte Giangiacomo Magnani del Sassuolo per il quale però l'accordo economico tra club è ben lontano dall'essere trovato.