Tonelli, Yoshida e Colley col futuro da scrivere. La Samp di Ranieri intanto riparte da loro

Lorenzo Tonelli, Omar Colley e Maya Yoshida. Tre difensori centrali su cui Ranieri punterà forte alla ripresa del campionato, uniti anche dalla medesima situazione riguardante l’incertezza per il futuro. Tutti hanno qualcosa da giocarsi nelle restanti 13 partite stagionali, spiega Il Secolo XIX: Tonelli e Yoshida sono in prestito (da Napoli e Southampton) e devono guadagnarsi il riscatto, mentre Colley è finito nel mirino di diversi club europei (soprattutto di Premier) e per questo potrebbe fare le valigie. Tre situazioni in bilico insomma, con Claudio Ranieri che proverà a sfruttare a suo favore questa situazione cercando di motivare al massimo i suoi. E per farli sentire al centro del progetto il tecnico di Testaccio sta lavorando ad un prudente 5-3-2 con appunto Tonelli, Colley e Yoshida nella linea a 3 dei centrali titolari.