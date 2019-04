Toni: "Icardi-Dybala? Ci guadagna la Juve. Guardiola per il post Allegri"

Ai microfoni di Tuttosport Luca Toni ha parlato della Juventus, affrontando anche alcuni argomenti relativi al mercato: "Nell'ipotetico scambio tra Juve e Inter tra Icardi e Dybala ci guadagnerebbero i bianconeri visto che la Joya ha più colpi e un gran potenziale, ma i numeri di Icardi sono migliori: con il centravanti nerazzurro un certo numero di gol è garantito. Detto questo, la Juventus ha già Cristiano Ronaldo, Mandzukic e Kean sta crescendo bene. Non so se per Icardi sarebbe la soluzione ideale. Vedrei bene Toni Kroos alla Juventus. Ho giocato con lui al Bayern: era giovane, però già allora aveva una personalità spiccata. Ecco, Kroos è uno che le pressioni non le soffre. Qualche innesto me lo aspetto anche in difesa: a me piace molto Jerome Boateng e sento dire che potrebbe anche lasciare il Bayern. L’addio di Barzagli si farà sentire: Andrea è un leader silenzioso, un esempio. Se ne parla poco, ma dopo Nesta e Cannavaro, è stato Barzagli il miglior difensore degli ultimi anni. Guardiola? Lo vedo o alla Roma, perché ci ha giocato ed è rimasto legato. O alla Juventus, che adesso è il club numero uno. Allegri? Apprezzo molto Max, ha vinto tanto e in questi anni ha svolto un lavoro straordinario. Allenare la Juve dopo Conte era tutt’altro che semplice e lui ha conquistato 5 scudetti su 5 e ben due volte è arrivato in finale di Champions. Da fuori, dovessi giocarmi una pizza con un amico, punterei sulla permanenza di Allegri in bianconero. Poi, però, non conosco gli equilibri interni: in Italia 5 anni sulla stessa panchina sono tanti. Se Allegri decidesse di andarsene, di sicuro mi aspetto un altro big alla Juventus. Guardiola, a patto che voglia lasciare il City, non mi sorprenderebbe come scelta. Se cedi Higuain e prendi Cristiano Ronaldo; se devi sostituire Allegri, ci sta di puntare su Pep".