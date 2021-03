Toni: "Juve, andrei avanti con Pirlo. Ma bisogna intervenire a centrocampo"

“Io andrei avanti con Andrea, non è l’unico colpevole”. Raggiunto da La Gazzetta dello Sport, Luca Toni dice la sua sulla Juventus e sul futuro di Pirlo: “Fa fatica in mezzo, deve intervenire lì vedendo quanto può spendere. Non è semplice, certo, e non si può pensare di prendere De Jong”.