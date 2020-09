Toni Kroos: "Messi al Real Madrid? Non credo proprio, dovrebbe avere le palle..."

vedi letture

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid e della Nazionale tedesca, ha parlato in conferenza stampa rispondendo ad una provocazione sul possibile arrivo di Leo Messi alle Merengues: "Non ci crederei... Non credo possa succedere. Per fare una cosa del genere dovrebbe avere le palle...".