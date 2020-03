Toni: "Sarri finora ha gestito benissimo CR7: bravo a sostituirlo e a toccarlo nell'orgoglio"

vedi letture

Intervistato da Tuttosport, il campione del mondo Luca Toni ha parlato anche della gestione di Cristiano Ronaldo (e dei suoi 35 anni) da parte di mister Sarri tra le fila della Juventus: "Quello che mi stupisce è il numero di partite che gioca. L'età in sé non è un problema, io ho giocato in Serie A fino a 39 anni. Però un conto è fare una partita a settimana come facevo io e tutto un altro essere in campo ogni tre giorni come lui. È davvero una macchina. Anche se credo che se e quando riprenderà la stagione, il calendario sarà talmente compresso che CR7 dovrà stabilire con l'allenatore un tot di incontri a cui rinunciare. Sarri finora ha gestito benissimo Cristiano. Quando lo scorso novembre non era al top, ha fatto bene a sostituirlo, toccandolo anche un po' nell'orgoglio. E infatti Ronaldo si è ritrovato ed è ripartito con medie mostruose".