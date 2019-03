TOP 100 TMW - 2 eccezioni oltre ai big. Le posizioni dalla 15^ alla 11^

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 15 partite. Ecco le posizioni dalla 15^ alla 11^.

15 - Lucas Paquetà e Luis Muriel (Milan e Fiorentina) 6.333 - Piccola eccezione per i due acquisti più azzeccati dell'intero mercato di gennaio. Entrambi al di sotto delle 15 presenze, ma accomunati da una stessa media voto e soprattutto dall'impatto decisamente positivo avuto sulle rispettive squadre. Seppur con caratteristiche diverse: il brasiliano ha regalato al Milan equilibrio e fantasia in mezzo al campo, il colombiano gol e giocate spettacolari allo spento attacco gigliato.

Presenze: 9 entrambi. Gol: 1 e 6. Minuti giocati: 654 e 739.

14 - Alessio Cragno (Cagliari) 6.339 - Stagione decisamente sopra le righe per l'Uomo Cragno, sempre presente e sempre titolare nell'undici di Maran. E se il Cagliari guarda da distanza (almeno per ora) rassicurante la zona salvezza il merito è anche e soprattutto suo. Nelle 28 gare disputate in campionato, sulo 3 volte il numero 1 classe '94 è sceso al di sotto della sufficienza

Presenze: 28. Gol subiti: 40. Minuti giocati: 2520.

13 - Federico Chiesa (Fiorentina) 6.351 - A inizio stagione in ct azzurro Roberto Mancini gli aveva chiesto maggiore concretezza sotto porta. E il talento classe '97 della Fiorentina, oltre a caricarsi sulle spalle il peso del gioco offensivo gigliato, ha migliorato anche il suo score che ora parla di 6 reti e 7 assist. Una crescita importante e continua per un giocatore che seppur giovane è già una certezza assoluta del nostro campionato.

Presenze: 28. Gol: 6. Assist: 7. Minuti 2372.

12 - Gervinho (Parma) 6.380 - Alzi la mano chi, la scorsa estate, avrebbe immaginato un impatto del genere da parte dell'ivoriano tornato in Italia dopo l'esilio dorato cinese. Mister D'Aversa ha costruito la squadra, ed il suo gioco, sulle qualità dell'attaccante ex Roma che sta così vivendo una delle sue migliori stagioni in carriera. Con gol belli e soprattutto decisivi per la salvezza crociata.

Presenze: 22. Gol: 9. Assist: 2. Minuti 1698.

11 Giorgio Chiellini (Juventus) 6.382 - Il capitano della Juventus è una vera e propria certezza, in fatto di rendimento. Pur non giocando tutte le partite, com'è normale che sia a 34 anni. Specialmente a cavallo della Champions League, vero obiettivo stagionale dei bianconeri, il capitano ha spesso deciso (con il tecnico Allegri) di tirare il fiato e risparmiare i muscoli, ma quando schierato non ha praticamente mai deluso.

Presenze: 19. Gol: 1. Assist: 1. Minuti 1475.