TOP 100 TMW - 2° posto, Luis Alberto: il mago degli assist trascinatore della Lazio

vedi letture

Diamo i numeri. A campionato concluso, è tempo di bilanci, anche su TMW. E per il quarto anno vi proponiamo la classifica relativa il rendimento dei giocatori del massimo campionato, attraverso le medie voto di Tuttomercatoweb. Chi raccoglie l'eredità di Cristiano Ronaldo, vincitore dell'edizione 2018-19?

Al secondo posto troviamo Luis Alberto. Sedici assist in campionato, molti dei quali finalizzati da Immobile che gli dovrà una cena per il suo contributo all'aver eguagliato il record di Higuain nel computo delle reti in una singola stagione. Un'altra gliela deve il Papu Gomez, col quale c'era una scommessa aperta. Lo spagnolo si è dimostrato imprescindibile: senza di lui i biancocelesti perdevano smalto e lo si è visto anche in Europa League. Non c'è in Serie A e forse in tutto il continente un giocatore in grado di verticalizzare con questa velocità e questa facilità. Citando Vujadin Boskov: "Un grande giocatore vede autostrade dove altri solo sentieri". Una frase che lo rappresenta in pieno.

Presenze: 36

Reti: 6

Assist: 16

Media voto: 6.69