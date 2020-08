TOP 100 TMW - 5° posto: Cragno. L'infortunio non lo scalfisce, si conferma miglior portiere

vedi letture

Diamo i numeri. A campionato concluso, è tempo di bilanci, anche su TMW. E per il quarto anno vi proponiamo la classifica relativa il rendimento dei giocatori del massimo campionato, attraverso le medie voto di Tuttomercatoweb. Chi raccoglie l'eredità di Cristiano Ronaldo, vincitore dell'edizione 2018-19?

Al quinto posto troviamo Alessio Cragno. Il portiere del Cagliari è per il secondo anno consecutivo il migliore interprete del ruolo in Serie A, considerando la media voto. l'infortunio rimediato ad agosto lo tiene fuori a lungo. Per fortuna del Cagliari, Robin Olsen lo sostituisce benissimo. Quando torna è forte come prima, continuo in modo impressionante, da Nazionale. Chiude la stagione togliendosi lo sfizio di parare un rigore a Ibrahimovic. A 26 anni ha confermato di essere pronto per una big.

Presenze: 16

Reti subite: 21

Porta inviolata: 3

Media voto: 6.56