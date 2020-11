TOP 100 TMW - A 33 anni la miglior versione di Caputo: il bomber del Sassuolo è 7°

vedi letture

Prosegue anche oggi la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 4 partite.

Al settimo posto troviamo Francesco "Ciccio" Caputo.

Come un buon vino, anche se quello di Caputo è mondo che ha più affinità con la birra. Come Hubner o Toni, per citare alcuni esempi recenti di attaccanti italiani che hanno espresso il loro miglior potenziale solo dopo aver superato la soglia dei 30 anni.

E Caputo, che ci ha messo un po' per scoprirlo, ha un potenziale altissimo, perché segna tanto ma gioca anche per la squadra: 5 gol e tre assist fin qui nelle sei partite disputate. Ma soprattutto il terminale perfetto di un Sassuolo che quest'anno non vuole porsi limiti.

A 33 anni, Caputo è pronto a vivere la migliore stagione della sua carriera. Un'annata che potrebbe non concludersi con la fine del campionato ma andare oltre, fino all'Europeo. Per come gioca l'Italia di Mancini lui è, probabilmente, il centravanti più adatto a questa Nazionale.

I numeri di Caputo in questo avvio di stagione

Serie A

6 presenze, 5 gol e 3 assist vincenti. 537 minuti giocati.

I voti di TMW in campionato

Sassuolo-Cagliari 5.5

Spezia-Sassuolo 7.5

Sassuolo-Crotone 7.5

Bologna-Sassuolo 7.5

Sassuolo-Torino 7

Sassuolo-Udinese 5.5

Media voto: 6.75