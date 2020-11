TOP 100 TMW - Ai piedi del podio ecco Politano: è 4°. Quando entra cambia le partite

Prosegue anche oggi la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 4 partite.

Al quarto posto troviamo Matteo Politano.

Non è un titolare, ma sarebbe riduttivo chiamarlo riserva. Soprattutto, sta diventando sempre più un giocatore decisivo, nonostante un limitato minutaggio. Il suo tiro dalla distanza è sempre più marchio di fabbrica e ha determinato in positivo, ad esempio, la difficile trasferta di San Sebastian contro la Real Sociedad.

Ma Politano s'è fatto valere anche in campionato e dopo aver segnato contro Genoa e Atalanta è risultato decisivo a Benevento, con due assist decisivi.

Ha ancora posizioni da scalare, ma in un Napoli che vuole essere competitivo su tutti i fronti un giocatore come lui è fondamentale: un'arma preziosissima da giocare a gara in corso.

I numeri di Politano in questo avvio di stagione

Serie A

6 presenze, 2 gol e due assist vincenti. 2015 minuti giocati

Europa League

3 presenze, un gol. 213 minuti giocati

I voti di TMW in campionato

Parma-Napoli s.v.

Napoli-Genoa 7

Napoli-Atalanta 7.5

Benevento-Napoli 7

Napoli-Sassuolo 6.5

Bologna-Napoli s.v.

Media voto: 7

