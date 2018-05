TOP 100 TMW - Aprono Gigi e Gigio: le posizioni dalla 100^ alla 96^

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano disputato almeno 17 partite.

Ecco le posizioni dalla 100^ alla 96^.

100 - GIANLUIGI DONNARUMMA (Milan) 6.04

A 19 anni è al terzo anno in Serie A e potrebbe addirittura essere l'ultimo. Valore aggiunto in molte circostanze per i rossoneri grazie al suo rendimento costante con qualche picco d'eccellenza. Chiedere al Napoli e a Milik. Sempre presente, 42 reti subite, 12 volte la sua porta è rimasta inviolata.

99 - CHRISTIAN PUGGIONI (Sampdoria/Benevento) 6.04

Sua la porta della Sampdoria nelle prime dieci giornate, che hanno coinciso con il momento probabilmente migliore dei blucerchiati. Il ritorno di Viviano lo fa accomodare in panchina prima dell'offerta del Benevento. Nonostante le sue parate i sanniti non riescono nella missione impossibile della salvezza, ma si fa apprezzare da tutti. Per lui 22 presenze e 37 reti subite.

98 - HANS HATEBOER (Atalanta) 6.04

La cessione di Andrea Conti gli spiana la strada per una maglia da titolare e lui si prende la corsia destra senza far rimpiangere l'italiano, sebbene a sua differenza non veda la porta. 33 presenze, nessuna rete segnata ma un rendimento costante che contribuisce alla seconda conquista europea consecutiva degli orobici.

97 - GIANLUIGI BUFFON (Juventus) 6.05

La sua ultima stagione in Serie A è vissuta part-time, gestita scegliendo le partite da affrontare e preparando il terreno a Szczesny, il suo erede. Nonostante i 40 anni le sue prestazioni sono quasi sempre maiuscole. Solo tre le insufficienze in 21 partite, 12 delle quali chiuse con la porta inviolata. Chiude sollevando al cielo la coppa dei campioni d'Italia. Parigi lo aspetta.

96 - MASSIMO CODA (Benevento) 6.05

Alla seconda esperienza in Serie A, complicata come allora quando era al Parma. Si mette male da subito, tuttavia riesce a trovare qualche momento di gloria come quando segna la rete decisiva contro il ChievoVerona che vale il primo successo delle streghe. Si chiude l'anno con 4 reti in 23 partite.