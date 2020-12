TOP 100 TMW - Belotti è nella top ten: e pensare che il Toro è ultimo in classifica

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 6 partite.

Al decimo posto c'è ANDREA BELOTTI (media voto 6,57)

Una sola assenza in questo inizio di campionato per il Principe del Torino, l’unico che può rientrare in una classifica di rendimento quando i granata sono desolatamente all’ultimo posto della classifica. Il capitano però ha una continuità di rendimento invidiale, anche quando non segna dà comunque il cuore per la causa, tanto da risultare comunque il migliore in campo, come visto anche contro il Napoli, al netto della rete di Armando Izzo. Già nove gol in stagione, tre assist, è l’emblema della difficoltà dei granata di Giampaolo a mantenere il risultato. Troppe follie difensive e un grosso gap rispetto a un attacco che segna comunque almeno una rete a partita. Quasi come il proprio numero nove, meritatamente in classifica, seppur paradossalmente.

Serie A

13 partite, 9 gol, 3 assist, 1.155 minuti

I voti di TMW in campionato

Fiorentina-Torino 5

Torino-Atalanta 6,5

Torino-Cagliari 6

Sassuolo-Torino 7,5

Torino-Lazio 7,5

Genoa-Torino 7

Torino-Crotone 5,5

Torino-Sampdoria 7

Juventus-Torino 6,5

Torino-Udinese 7

Roma-Torino 6,5

Torino-Bologna 6,5

Napoli-Torino 7

Media voto: 6,57