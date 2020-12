TOP 100 TMW - Berardi è nono. Finalmente ha costanza, nessun'alzata di testa

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 6 partite.

Al nono posto c'è DOMENICO BERARDI (media voto 6,57)

Una carriera costellata dall’incostanza per il fantasista del Sassuolo, bravissimo sin dall’inizio della sua esperienza in A a stupire - soprattutto per i gol al Milan - ma anche a ricevere critiche per i tanti comportamenti non proprio edificanti in campo, con espulsioni al limite del masochistico. Invece in questa stagione è l’uomo copertina dei neroverdi, non soltanto per le giocate sopraffine (non certo una novità) ma anche per la certezza del suo rendimento. Segna, fa assist, è quasi sempre uno dei migliori in campo. E trascina anche in Nazionale, scippando il posto da titolare a Bernardeschi nella sfida decisiva contro la Polonia. Un motivo probabilmente ci sarà, no? Pochi i blackout, quasi sempre arriva al sei, con solamente due cinque e mezzo.

Serie A

13 partite, 7 gol, 4 assist, 1.160 minuti

I voti di TMW in campionato

Sassuolo-Cagliari 6

Spezia-Sassuolo 6,5

Sassuolo-Crotone 7

Bologna-Sassuolo 7,5

Sassuolo-Torino 6,5

Napoli-Sassuolo 6

Hellas Verona-Sassuolo 7,5

Sassuolo-Inter 5,5

Roma-Sassuolo 5,5

Sassuolo-Benevento 7

Fiorentina-Sassuolo 6,5

Sassuolo-Milan 7

Sampdoria-Sassuolo 7

Media voto: 6,57