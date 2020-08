TOP 100 TMW - Bonucci e Handanovic, capitani coraggiosi. Posizioni dalla 50^ alla 46^

Diamo i numeri. A campionato concluso, è tempo di bilanci, anche su TMW. E per il quarto anno vi proponiamo la classifica relativa il rendimento dei giocatori del massimo campionato, attraverso le medie voto di Tuttomercatoweb. Chi raccoglie l'eredità di Cristiano Ronaldo, vincitore dell'edizione 2018-19? Di seguito le posizioni dalla 50 alla 46:

50 - PIERLUIGI GOLLINI

Atalanta, media voto: 6.23

Nessun ballottaggio in questa stagione, lo status di titolare è senza dubbio suo. Conquistato l'anno scorso e legittimato in questa stagione. Prestazioni quasi sempre al di sopra della sufficienza, una prestazione epica contro la Roma a settembre, decisiva nel successo atalantino per 2-0. Un unico scivolone, nell'ultimo turno contro l'Inter.

49 - LEONARDO BONUCCI

Juventus, media voto: 6.23

Con il grave infortunio accorso a Chiellini eredita la fascia di capitano, guida la retroguardia e prende per mano De Ligt aiutandolo nella crescita. Un paio di passaggi a vuoto ma nel complesso il suo rendimento è stato fra i migliori paragonandolo a quello degli anni scorsi.

48 - SAMIR HANDANOVIC

Inter, media voto: 6.23

Ottimo per due terzi del campionato, con picchi davvero notevoli. Su tutti la partita contro l'Atalanta a gennaio, dove addirittura merita un 8 in pagella. Salta tre partite e la sua assenza si sente, eccome. Quando ritorna in campo le prestazioni sono meno brillanti, tuttavia nelle ultime uscite si rifà.

47 - MATTEO SCOZZARELLA

Parma, media voto: 6.23

Valida alternativa per il centrocampo di D'Aversa. Non gioca molto ma quando ha l'occasione è di grande affidabilità. Peccato per gli infortuni, che lo tengono a più riprese ai box

46 - EDDIE SALCEDO

Hellas Verona, media voto: 6.23

Essere un attaccante e segnare un gol in tutto il campionato. E finire nella Top 50 di Serie a: si può. Questo giovanotto è l'eccezione alla regola. Parliamo di un 18enne che è stato anche condizionato da un infortunio che l'ha costretto all'intervento chirurgico. Nonostante questo e una scarsa confidenza con la rete ha mostrato numeri notevoli e buona personalità. Può solo migliorare.