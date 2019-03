TOP 100 TMW - Bonucci e sorpresa Ekdal. Le posizioni dalla 75^ alla 71^

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 15 partite. Ecco le posizioni dalla 75^ alla 71^.

75 - Leonardo Bonucci (Juventus) 6.113 - Il ritorno del figliol prodigo alla Juventus ha dato i frutti sperati, fin da subito. Tornato immediatamente titolare al fianco di Chiellini, ha contribuito alla striscia di imbattibilità in campionato durata 27 partite. Nel mezzo la solità personalità, qualità nelle giocate e pure 2 gol contro Napoli e Frosinone.

Presenze: 22. Gol: 2. Assist: /. Minuti giocati: 1906.

74 - Rodrigo De Paul (Udinese) 6.115 - Dopo le tantissime voci di mercato legate all'interesse estivo della Fiorentina, l'argentino è rimasto ad Udine e ha preso per mano la squadra. L'avvio di stagione è stato folgorante, con De Paul che per le prime 10 giornate è stato ai vertici delle classifica per media voto. Poi un calo individuale, coinciso con quello della squadra. Ma la sua stagione resta assolutamente positiva.

Presenze: 26. Gol: 7. Assist: 4. Minuti giocati: 2310.

73 - Albin Ekdal (Sampdoria) 6.115 - Mister Giampaolo, se disponibile, non fa mai a meno dello svedese, vero e proprio equilibratore della sua squadra. Il suo gioco è fatto di muscoli e buone geometrie, caratteristiche perfette per bilanciare la squadra e 'reggere' il peso di un modulo sempre votato all'attacco.

Presenze: 26. Gol: /. Assist: /. Minuti giocati: 2129.

72 - Piotr Zielinski (Napoli) 6.115 - A inizio stagione ha giocato spesso in una posizione centrale, con buoni risultati. Poi Carlo Ancelotti ha via via decentrato il raggio d'azione del polacco che oramai è l'insostituibile della trequarti mancina del Napoli. Giocate di qualità e visione di gioco, all'appello manca forse qualche gol in più che ci si poteva aspettare dopo la doppietta alla seconda giornata contro il Milan.

Presenze: 27. Gol: 4. Assist: /. Minuti giocati: 2086.

71 - Lorenzo De Silvestri (Torino) 6.119 - C'era da aspettarselo, ma il campo ha dato la conferma ultime. Il gioco di Walter Mazzarri esalta le qualità di Lollo, esterno che fa della corsa e della fisicità le sue armi migliori. Il tecnico granata raramente rinuncia alle sue qualità e De Silvestri ha per il momento ripagato la fiducia, anche se i risultati in termini di gol e assist sarebbero potuti essere migliori.

Presenze: 23. Gol: 1. Assist: 1. Minuti giocati: 1706.