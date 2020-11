TOP 100 TMW - C'è il migliore dell'Inter. Poi Zaccagni dell'Hellas. Posizioni dalla 25^ alla 21^

vedi letture

Prosegue anche oggi la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 4 partite.

Di seguito le posizioni dalla 25 alla 21:

25 - ROMELU LUKAKU (Inter) 6.5

Una media abbassata dall'ultima gara, quella contro l'Atalanta in cui entrando a gara in corso non è riuscito a incidere. Ma non c'è dubbio che Lukaku, per distacco, sia stato fin qui il migliore di un'Inter che viaggia in campionato al di sotto delle aspettative estive.

24 - MATTIA ZACCAGNI (Hellas Verona) 6.5

Una delle sorprese di questo avvio di stagione, partito talmente bene da meritarsi la convocazione in Nazionale. Complimenti all'Hellas che ci ha sempre creduto e adesso se ne gode i frutti: trequartista perfetto per il modo di interpretare calcio da parte di Juric.

23 - REMO FREULER (Atalanta) 6.5

Una diga in mezzo al campo, un argine fondamentale soprattutto quando non c'è De Roon. Rendimento costante e sempre positivo.

22 - DOMENICO BERARDI (Sassuolo) 6.58

Eccolo lì, alle prese con l'ennesima stagione della definitiva consacrazione che però, in questo caso, sta davvero coincidendo col livello di calcio che ci si attende da un calciatore con le sue qualità tecniche. In sei partite già tre gol e due assist vincenti.

21 - LEONARDO SPINAZZOLA (Roma) 6.58

Peccato per l'ultimo infortunio. E peccato, più in generale, per gli infortuni che purtroppo nella sua carriera sono tema ricorrente. Perché non c'è dubbio che Leonardo Spinazzola quando è in forma sia uno dei migliori esterni italiani in circolazione, forse il migliore laterale sinistro. L'ha dimostrato anche nelle prime sei giornate di campionato.

Tanti leader a sorpresa. Osimhen, che impatto. Posizioni dalla 30^ alla 26^

C'è il meglio del Torino. Conte, ringrazia Barella. Posizioni dalla 35^ alla 31^

Ecco i migliori del Cagliari. Morata, che impatto. Posizioni dalla 40^ alla 36^

Clicca qui per le prime 60 posizioni