TOP 100 TMW - Cade il vincitore del 2017. Le posizioni dalla 45^ alla 41^

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com.

Ecco le posizioni dalla 45^ alla 41^.

45 - DRIES MERTENS (Napoli) 6.22

Il vincitore del TMW Best Marks scende in picchiata in questa stagione. I numeri dicono anche dieci gol in meno con cinque mesi complessivi di astinenza su nove mesi. E dire che la partenza (6 reti nelle prime 5 giornate) lasciava presagire ben altro.

44 - ENRICO BRIGNOLA (Benevento) 6.22

Solo 18 anni ma è riuscito a emergere in una stagione a dir poco complicata per il Benevento. Alla seconda da titolare va in gol e contribuisce al successo con la Sampdoria. È una delle maggiori promesse del calcio italiano.

43 - HAKAN CALHANOGLU (Milan) 6.23

Equivoco tattico di Montella, che non riesce a farlo rendere, il turco per tutto il 2017 è candidato a flop di mercato dell'anno. Con Gattuso la trasformazione: il tecnico lo piazza esterno d'attacco con licenza di accentrarsi e inizia a sfornare magie. Dal gol alla Fiorentina all'andata alla prestazione mostre sempre con i viola al ritorno delizia la platea alternando qualche uscita a vuoto. Il suo primo anno si chiude con 31 presenze e 6 reti.

42 - MIRKO ANTENUCCI (SPAL) 6.23

La sua firma nella storica salvezza della SPAL. Riesce ad andare in doppia cifra e il suo ruolo di titolare non è messo mai in discussione. Tiene alta la bandiera del Molise che per anni non ha avuto un rappresentante in massima categoria. E comunque mai a questi livelli.

41 - GONZALO HIGUAIN (Juventus) 6.24

Come Mertens, cala vistosamente il suo contributo in zona gol. Ma quelli che segna sono pesantissimi: su tutti quello al San Paolo all'andata che accorcia le distanze dal Napoli e avvia ufficialmente la rimonta. E quello all'Inter che di fatto consegna il settimo titolo consecutivo alla Juve.