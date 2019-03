TOP 100 TMW - Caputo meglio di Perisic. Le posizioni dalla 85^ alla 81^

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 15 partite. Ecco le posizioni dalla 85^ alla 81^.

85 - Riccardo Orsolini (Bologna) 6.078 - Rigenerato dalla cura Mihajlovic, in questo momento è l'uomo in più di un Bologna che ha invertito la rotta e vuole salvarsi a tutti i costi. Non è stato sempre così, anche perché con Inzaghi in panchina non ha goduto della stessa fiducia.

Presenze: 25. Gol: 3. Assist: 3. Minuti giocati: 1062.

85 - Robin Gosens (Atalanta) 6.078 - Un laterale sinistro a tutta fascia, un esterno che attacca sempre meglio e nell'ultimo mese ha imparato anche a segnare: due i gol realizzati nelle ultime tre giornate di campionato. Anche nel suo caso, Gasperini è riuscito a valorizzare un esterno di centrocampo al massimo, come nessuno poteva ipotizzare in estate.

Presenze: 21. Gol: 3. Assist: 2. Minuti giocati: 1474.

83 - Emre Can (Juventus) 6.083 - Così così, almeno in Serie A. La prima stagione nel campionato italiano sta scivolando via tra picchi di rendimento, partite sottotono e qualche stop per infortunio. Adesso però è al top della forma ed è pronto a diventare un fattore in questo finale di stagione. Contro l'Atletico Madrid all'Allianz Stadium lo è già stato.

Presenze: 21. Gol: 4. Assist: 1. Minuti giocati: 1182.

82 - Ivan Perisic (Inter) 6.086 - Nel segno della discontinuità. Che poi è da sempre il grande limite di un calciatore con qualità tecniche sconfinate, ma che con troppa frequenza attacca e stacca la spina. Era partito fortissimo, poi il calo al giro di boa anche a causa di sirene di mercato che l'hanno portato a un passo dall'addio. Adesso è di nuovo al centro del progetto, una tregua armata fino alla fine della stagione quando la sua cessione tornerà argomento d'attualità.

Presenze: 24. Gol: 4. Assist: 3. Minuti giocati: 1853.

81 - Francesco Caputo (Empoli) 6.089 - Come il buon vino, passano gli anni e lui migliora. Stagione dopo stagione. A 31 anni l'attaccante di Altamura sta dimostrando di poter fare la differenza anche in Serie A e se l'Empoli dopo 28 giornate si trova appena sopra la linea di galleggiamento lo deve soprattutto ai suoi gol.

Presenze: 28. Gol: 13. Assist: 3. Minuti giocati: 2520.