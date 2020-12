TOP 100 TMW - Chiesa insieme a tre giocatori dello Spezia. Posizioni dalla 91^ alla 95^

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 6 partite.

Ecco le posizioni dalla 91 alla 95:

91 - ANTONIO CANDREVA (Sampdoria) 6,11

Nelle prime giornate ha subito cercato di essere leader, poi qualcosa si è inceppato ed è arrivata la rottura con Ranieri, che non lo ha convocato per la sfida contro l'Hellas Verona. Per fortuna il caso è rientrato e l'ex Inter si è rimesso a disposizione del mister e dei compagni. Ieri ha giocato 17' e ha firmato un assist (il quarto stagionale), inutile nella sconfitta per 2-3 contro il Sassuolo.

92 - SIMONE BASTONI (Spezia) 6,11

Tra le sorprese più liete dello Spezia di Vincenzo Italiano c'è l'esterno classe 1996. Corsa, qualità e tanta personalità, un inizio di stagione folgorante per un giocatore che finora si era lasciato apprezzare solo nelle categorie inferiori.

93 - NAHUEL ESTEVEZ (Spezia) 6,11

Il cervello del centrocampo della formazione ligure, una mezzala brava negli inserimenti offensivi e capace di arrivare spesso alla conclusione. L'argentino è arrivato in prestito dall'Estudiantes ma non farà fatica a restare in Europa, se continuerà ad offrire prestazioni di questo tipo.

94 - GIULIO MAGGIORE (Spezia) 6,11

Era l'uomo più atteso nello Spezia che per la prima volta nella storia si è affacciato nella Serie A. E il cocco di casa non sta deludendo le aspettative: dopo aver fatto la voce grossa negli ultimi anni in cadetteria, si è subito preso la scena a suon di ottime prestazioni. La personalità non gli manca, così come l'intelligenza tattica. Per lui è una stagione fondamentale.

95 - FEDERICO CHIESA (Juventus) 6,1

La Juventus lo ha voluto fortemente, strappandolo alla Fiorentina quasi allo scadere del mercato. Il figlio d'arte ancora non è entrato nel cuore dei tifosi bianconeri e di Andrea Pirlo, che comunque ha diverse alternative sulle corsie esterne. Un solo gol, quello bellissimo contro l'Atalanta, e 4 assist. Per adesso è rimandato, ma la stagione è lunga.