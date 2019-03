TOP 100 TMW - Come il buon vino: re nell'anno di CR7. Quagliarella primo

Fonte: In collaborazione con Gaetano Mocciaro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 15 partite. Il miglior giocatore della Serie A? Facile, quello che ha segnato più di tutti.

1 - Fabio Quagliarella (Sampdoria) 6,685 -

E pensare che il suo campionato si è aperto con due 5. Ora, Fabio Quagliarella è a Coverciano, impegnato con la Nazionale. Di mezzo, la miglior stagione della sua carriera: 21 gol in 29 partite. Come il buon vino, l'attaccante di Castemmallare di Stabia si è riscoperto cannoniere implacabile. Eguagliando addirittura il record di Gabriel Batistuta: il 27 doriano è andato in segna per 11 gare di fila. Poco importa della panchina con la Roma, qui c'è da celebrare un ragazzino davvero eterno.

Vincere la classifica marcatori a 36 anni non è da tutti. Non sarebbe record, perché Luca Toni è riuscito a diventare re dei bomber alla verde età di 38 anni. Sarebbe comunque una bella soddisfazione, per Quaglia-gol, nell'anno che doveva essere di Cristiano Ronaldo e invece sembra davvero quello di un sempreverde bomber.

Presenze: 29. Gol: 21. Assist: 7. Minuti giocati: 2326.