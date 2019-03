TOP 100 TMW - Correa e Kouamé boom. Le posizioni dalla 20^ alla 16^

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 15 partite. Ecco le posizioni dalla 20^ alla 16^.

20 - Francesco Acerbi (Lazio) 6,288 - L'uomo che non si ferma mai s'è persino concesso il lusso di riposarsi: un turno di stop in questo campionato, e non succedeva da anni, per il centrale di Inzaghi, per il resto sempre titolare. Ha persino trovato il tempo di segnare tre gol. Cos'altro gli si può chiedere? Presenze: 26. Gol: 3. Assist: 1. Minuti giocati: 2320.

19 - Joaquin Correa (Lazio) 6,313 - Alzi la mano chi si aspettava che il ragazzo già visto in Serie A con la Sampdoria avesse un impatto così deciso alla sua seconda esperienza nel nostro massimo campionato. L'argentino è il miglior giocatore della Lazio per media voto: è partito come riserva, ha costretto Inzaghi a cambiare i propri piani. Derby da incorniciare. Presenze: 25. Gol: 3. Assist: 8. Minuti giocati: 1417.

18 - Christian Kouamé (Genoa) 6,321 - Forse è il giovane ivoriano la rivelazione assoluta del nostro campionato. Spalla di Piatek e non solo: Napoli e Juventus ci pensano per il futuro del proprio attacco. Potrebbe fare meglio in zona gol, ma si tratta di cercare il pelo nell'uovo: il futuro è tutto suo. Presenze: 28. Gol: 4. Assist: 6. Minuti giocati: 2331.

17 - Josip Ilicic (Atalanta) 6,325 - Dalla grande paura alla grande affermazione. In estate lo sloveno ha rischiato di non poter più giocare a calcio, poi si è ripreso e si è preso anche l'Atalanta. Soltanto Zapata ha fatto meglio di lui, tra i giocatori offensivi a disposizione di Gasperini. Presenze: 22. Gol fatti: 9. Assist: 6. Minuti giocati: 1522.

16 - Stefano Sorrentino (Chievo) 6,333 - Gli occhi della tigre per provare a salvare il Chievo. Non basterà, a giudicare dalla posizione in classifica dei clivensi, ma l'esperto portiere ce la sta mettendo davvero tutta. I numeri raccontano di tutte le difficoltà: 47 gol subiti, solo 5 volte ha tenuto inviolata la propria porta. Il Chievo tornerà in B, ma non sarà certo colpa sua. Presenze: 27. Gol subiti: 47. Minuti giocati: 2430.