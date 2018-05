TOP 100 TMW - Cutrone baby prodigio. Le posizioni dalla 50^ alla 46^

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com.

50 - RODRIGO PALACIO (Bologna) 6.21

In gran spolvero dopo una stagione passata in naftalina all'Inter. A 36 anni ha dimostrato di aver ancora qualcosa da dire, scalza dai titolari Mattia Destro anche se la mira non è più quella di prima. Grande prima parte, in calo nel finale in coincidenza col crollo della squadra.

49 - REMO FREULER (Atalanta) 6.21

Conferma l'ottima stagione scorsa dando sostanza e segnando anche 5 reti. Grande duttilità, è perfetto per gli schemi di Gasperini ed è notevole soprattutto il suo finale di stagione, quasi mai al di sotto del 6.5 in pagella.

48 - SALVATORE SIRIGU (Torino) 6.22

Il ritorno in Serie A lo rilancia. Portiere di grande affidabilità che soprattutto nel girone d'andata ha garantito diversi punti al Torino. Poche le insufficienze e comunque mai al di sotto del 5.5. Mantiene per 10 volte la porta inviolata.

47 - PATRICK CUTRONE (Milan) 6.22

È una delle più grandi rivelazioni della Serie A 2017-18. Gli acquisti di André Silva e Nikola Kalinic sembravano suggerire il prestito del giocatore a inizio anno, con Verona e Crotone interessate. Le prime reti fra precampionato ed Europa League hanno portato a insistere su di lui. A 20 anni e alla sua prima stagione in Serie A è arrivato in doppia cifra, roba da predestinato.

46 - FEDERICO FAZIO (Roma) 6.22

Il comandante conferma l'ottima stagione scorsa con solidità, carisma e qualità. E quando è il caso anche fa gol, come quello che ha regalato la vittoria al Cagliari. Certezza anche per la prossima stagione.