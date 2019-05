TOP 100 TMW - Dal 100° al 96°: apre Freuler, rivelazione Romero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 20 partite. Ecco le posizioni dalla 100^ alla 96^.

100 - REMO FREULER

Atalanta, media voto: 6.06

Il centrocampista svizzero è una certezza ormai per Gasperini, che lo ha schierato in 35 occasioni. Quest'anno meno incisivo in zona gol (2 centri, contro le 5 delle due stagioni precedenti) ma prezioso in fase di supporto con 6 assist.

99 - CRISTIAN ROMERO

Genoa, media voto: 6.06

Primo anno in Serie A per l'argentino che si è distinto come piacevole sorpresa per il Genoa, tanto da essere stato già bloccato dalla Juventus. 27 presenze nelle quali ha fatto vedere il suo talento, l'abilità in marcatura e anche nel gioco aereo. Da limare l'aggressività: 10 ammonizioni e 2 espulsioni.

98 - DENNIS PRAET

Sampdoria, media voto: 6.06

Stessa identica media di un anno fa per il centrocampista belga, giocatore imprescindibile per Marco Giampaolo che lo ha ha schierato anche in cabina di regia. La sua esperienza in blucerchiato potrebbe chiudersi qui con le sirene della Premier League che si fanno sentire.

97 - ALBAN LAFONT

Fiorentina, media voto: 6.06

È considerato in prospettiva fra i più forti portieri europei. Il francese a 20 anni ha avuto una prima stagione in Serie A fra alti e bassi lasciando intravedere comunque buone qualità.

96 - DOMENICO BERARDI

Sassuolo, media voto: 6.06

Croce e delizia fino all'ultimo. L'attaccante si è detto pronto finalmente al grande salto e nel finale di stagione ha trovato con una certa continuità al via del gol anche se i numeri sono ben distanti rispetto le sue prime stagioni. Chiude con un'espulsione, la quinta da quando calca il palcoscenico della Serie A.