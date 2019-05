TOP 100 TMW - Dal 15° all'11°: Milan e Juve vanno a braccetto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di Tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 20 partite. Ecco le posizioni dalla 16^ alla 11^.

15 - ARKADIUSZ MILIK

Napoli, media voto: 6.31

Ritorna finalmente e totalmente a disposizione dopo la rottura del crociato, sigla 17 reti ed è il miglior marcatore stagionale degli azzurri, mettendo spesso in ombra gli altri attaccanti. Nelle sezione centrale del campionato è andato a segno con discreta continuità, un po' meno all'inizio e alla fine.

14 - BLAISE MATUIDI

Juventus, media voto: 6.28

Uomo di Allegri, equilibratore del centrocampo della Francia, guastatore nella Juventus. Il suo ruolo, quello di correre dietro agli avversari, lo fa con maestria, i gol sono meno rispetto all'anno scorso - solamente tre - ma non è mai pienamente insufficiente, mentre sono molte le partite positive.

13 - GIORGIO CHIELLINI

Juventus, media voto: 6.29

Difficile che il capitano della Juventus sbagli qualche partita, l'unico 5 lo raccatta quando oramai lo Scudetto è già ampiamente conquistato, segno di una continuità di rendimento invidiabile e di un'intesa, con Bonucci, che non è scalfibile. Forse è l'angelo custode dell'ex milanista.

12 - KRZYSZTOF PIATEK

Milan, media voto: 6.34

Ventidue reti alla prima stagione in A, nove partite da campionissimo, un girone da capocannoniere. Difficile chiedere di più al bomber polacco, finito nelle secche a fine stagione, probabilmente anche perché la produzione offensiva del Milan non è stata quella del Genoa di inizio annata. Fa fuoco e fiamme anche in Coppa Italia.

11 - GIANLUIGI DONNARUMMA

Milan, media voto: 6.31

Due sole insufficienze, mai un 5,5, quasi sempre al di sopra delle righe. È chiaramente uno dei segreti dell'undici di Gattuso, bravo a tenere a galla quando il rischio è di affondare. Trentuno reti subite in trentasei gare, 13 clean sheet, una stagione con un'ottima maturità.