TOP 100 TMW - Dal 30° al 26°: mezza difesa del Toro, più due ali

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di Tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 20 partite. Ecco le posizioni dalla 30^ alla 26^.

30 - JUAN MUSSO

Udinese, media voto: 6.22

Fino alla decima partita è la riserva di Scuffet, nonostante le stimmate da titolare consegnate dal mercato estivo. Inizia male, con un 5 in pagella, salvo poi crescere di settimana in settimana, raccattando solamente un'altra insufficienza piena, circondata da molti 7 e da svariati 6,5. Ventinove presenze, quaranta gol subiti.

29 - RICCARDO ORSOLINI

Bologna, media voto: 6.22

Parte come un diesel, come tutto il Bologna, tanto da venire messo in disparte - o comunque senza un continuità - fino alla metà della stagione. Da lì in poi non salta nemmeno una partita, crescendo enormemente con Sinisa Mihajlovic. Ultimi due mesi da incorniciare, con due soli 5,5 in tredici presenze.

28 - NICOLAS N'KOULOU

Torino, media voto: 6.24

Rocciosissimo, di sicuro affidamento, soffre alla distanza, dopo avere iniziato con il piglio giusto. Salta solamente due match in tutto il campionato, ha il tempo per segnare anche due reti. Oltre 3200 minuti, riceve sette ammonizioni e una doppia ammonizione. A ventinove anni ha raggiunto la maturità per guidare un reparto come fosse una bicicletta. Da big.

27 - MATTEO POLITANO

Inter, media voto: 6.24

Prima stagione tutto sommato positiva per l'attaccante, in prestito dal Sassuolo e con un riscatto fissato a 20 milioni di euro. Sembra scontata la sua riconferma, dopo una stagione da 5 gol e 7 reti, diventando uno dei più positivi in attacco. Titolare fisso, ha segnato anche una rete in Europa League. Bene soprattutto quando gli altri attaccanti sono andati in calando.

26 - ARMANDO IZZO

Torino, media voto: 6.25

L'altro intoccabile della retroguardia del Torino, forse più gregario rispetto al camerunense ma comunque di ottimo rendimento, anche offensivo: quattro gol e un assist, mai espulso, sempre presente a parte in una gara per squalifica.