TOP 100 TMW - Dal 40° al 36° posto: riscatto Caicedo, sorpresa Traoré

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 20 partite. Ecco le posizioni dalla 40^ alla 36^.

40 - FELIPE CAICEDO

Lazio, media voto: 6.19

Fin troppo bistrattato centravanti di scorta della Lazio, l'ecuadoriano paga il finale della scorsa stagione dove nel momento clou della stagione ha fatto rimpiangere Ciro Immobile nella volata per la Champions League. Eccellente seconda parte di stagione dove la sua fisicità e il suo impegno fanno la differenza. E chiude con un bottino di tutto rispetto: 8 reti in 1.374 minuti giocati, un gol ogni 172'.

39 - LORENZO PELLEGRINI

Roma, media voto: 6.19

Parte male, poi la svolta nel derby: si fa male Pastore, Di Francesco lo mette trequartista e lui decide la stracittadina. Il nuovo ruolo ne esalta le qualità tecniche e solamente qualche guaio fisico e l'esplosione di Zaniolo lo mettono un po' in ombra. Ma ormai è una bella realtà del calcio italiano.

38 - HAMED TRAORE

Empoli, media voto: 6.19

Millennial di grandi promesse, Traoré ha dimostrato grande personalità prendendosi una maglia da titolare e diventando uno dei giocatori più importanti dell'Empoli. Grande forza fisica e resistenza, ha dimostrato la sfacciataggina tipica della gioventù e buone qualità tecniche. Nonostante la retrocessione dell'Empoli il suo futuro non sarà in Serie B. E nemmeno alla Fiorentina, che sembrava averlo acquistato a gennaio.

37 - ROBERTO INGLESE

Parma, media voto: 6.20

Il finalizzatore di un Parma che è tra le sorprese di questa Serie A, nonostante un ultimo mese sottotono. Sta confermando di essere l'attaccante perfetto per un'ambiziosa realtà di provincia, forse anche qualcosa in più. L'Atalanta il prossimo passo?

36 - RODRIGO DE PAUL

Udinese, media voto: 6.20

Dopo le tantissime voci di mercato legate all'interesse estivo della Fiorentina, l'argentino è rimasto ad Udine e ha preso per mano la squadra. L'avvio di stagione è stato folgorante, con De Paul che per le prime 10 giornate è stato ai vertici delle classifica per media voto. Poi un calo individuale, coinciso con quello della squadra. Ma la sua stagione resta assolutamente positiva.