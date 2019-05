TOP 100 TMW - Dal 45° al 41°: è dominio spagnolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 20 partite. Ecco le posizioni dalla 45^ alla 41^.

45 - GIANLUCA MANCINI

Atalanta, media voto: 6.17

Dall'inossidabile veterano alla rivelazione. L'ex Fiorentina è stato fin qui tra i migliori difensori in assoluto del campionato, diventando il vero titolare nella difesa a tre di Gasperini. Con una buona prolificità: cinque gol per lui.



44 - STEFAN DE VRIJ

Inter, media voto: 6.18

Arrivato in estate a zero dalla Lazio, l'olandese si è preso subito il posto da titolare accanto a Skriniar, anche se nel girone d'andata (qundo c'era la Champions) si è spesso alternato con Miranda. Il suo rendimento è stato continuo e positivo, anche se all'appello rispetto agli anni scorsi manca qualche gol segnato.

43 - JOSE MARIA CALLEJON

Napoli, media voto: 6.19

Passeranno gli anni ma lo spagnolo, mese dopo mese di più, è presente. Ancelotti, rispetto a Benitez e Sarri, gli ha concesso anche qualche turno di riposo, ma non si discute: 4-4-2 o 4-3-3, l'ex Real Madrid è un titolare nella seconda forza del campionato. Meno decisivo sotto porta con "sole" tre reti. Ma al suo attivo ben 10 assist.

42 - FABIAN RUIZ

Napoli, media voto: 6.19

Arrivato come todocampista, con l'addio di Hamsik ha dovuto prendere in mano le redini del centrocampo di Ancelotti. Nessun problema: fisico e sinistro da urlo, il ragazzo cresciuto nel Betis è senza dubbio tra le rivelazioni del campionato.

41 - LUIS ALBERTO

Lazio, media voto: 6.19

Tra i migliori della passata stagione, dove chiuse al quinto posto con una media di 6.45, quest'anno ha trovato difficoltà iniziali, salvo poi trasformarsi col cambio di ruolo che Simone Inzaghi gli ha disegnato. Da mezz'ala ha ritrovato lo smalto di un tempo. 27 presenze e 4 reti lo score finale.