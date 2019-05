TOP 100 TMW - Dal 55° al 51°: tre torinisti e due portieri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di Tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 20 partite. Ecco le posizioni dalla 55^ alla 51^.

55 - SOUALIHO MEITE

Torino, media voto: 6.14

Scommessa vinta. Il francese arriva a Torino nell'ambito dell'operazione che ha portato Barreca al Monaco. E a guadagnarci evidentemente sono stati i granata. Il centrocampista si impone subito, mostrando non solo grande forza fisica ma anche buone qualità tecniche. Fino a novembre è fra i migliori giocatori in assoluto, poi il calo fisiologico pur mantenendo buoni standard.

54 - ANDREA CONSIGLI

Sassuolo, media voto: 6.14

Un cammino costante, ma un finale spettacolare. Da aprile in poi ha parato addirittura quattro calci di rigore. Punto fermo del Sassuolo dal 2014, migliora decisamente la media rispetto a un anno fa quando non raggiunse la sufficienza.

53 - MARCO SPORTIELLO

Frosinone, media voto: 6.14

È l'unico giocatore del Frosinone che raggiunge la sufficienza per media voto, nonostante abbia dovuto raccogliere il pallone dalla porta per 64 volte. In una stagione per i ciociari da dimenticare lui contribuisce a centrare qualche sporadico successo. Su tutti quello sul campo della Sampdoria.

52 - ANDREA BELOTTI

Torino, media voto: 6.15

Dopo una stagione di alti e bassi che lo ha visto perdere la Nazionale, il capitano del Torino si è rimboccato le maniche giocando una stagione spettacolare ed è riduttivo limitare tutto alle 15 reti segnate. Il centravanti si è dimostrato vero uomo squadra, trascinatore, con un finale in crescendo. E al termine del campionato ha conquistato Mancini.



51 - LORENZO DE SILVESTRI

Torino, media voto: 6.16

Segna l'ultimo gol stagionale del Torino, chiudendo una stagione più che positiva. In crescita rispetto a un anno fa come rendimento, è stato una certezza sulla corsia destra distinguendosi nell'ultimo mese come uno dei migliori interpreti del ruolo in campionato.