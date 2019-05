TOP 100 TMW - Dal 65° al 61°: Sensi cresce, c'è Emre Can

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 20 partite. Ecco le posizioni dalla 65^ alla 61^.

65 - EMRE CAN

Juventus, media voto: 6.12

Si può fare di più, almeno in Serie A. La prima stagione nel campionato italiano è partita senza particolari picchi, prima di subire una brusca frenata a seguito dell'operazione alla tiroide. Nel girone di ritorno però è cresciuto, sfornando prove maiuscole come quelle contro Chievo, Udinese e soprattutto Napoli, trovando anche la via del gol.

64 - STEFANO SENSI

Sassuolo, media voto: 6.12

Continua il percorso di crescita di questo centrocampista che ha fatto la gavetta: da San Marino in Serie C alla B col Cesena e la crescita costante nel massimo campionato a Sassuolo, dove vi è arrivato nel 2016. L'esordio in Nazionale a novembre testimonia la sua maturazione. A gennaio lo ha cercato il Milan, adesso è pronto per il grande salto.

63 - RADE KRUNIC

Empoli, media voto: 6.12

Nonostante la retrocessione dell'Empoli il bosniaco ha dimostrato di poter stare nel massimo campionato italiano. Gioca fra centrocampo e trequarti mostrando abilità negli inserimenti e buona confidenza col gol. Chiude la stagione con 33 presenze, 5 reti e 6 assist.

62 - LUIGI SEPE

Parma, media voto: 6.12

Dopo tre anni in naftalina fra Firenze e Napoli il dubbio di trovarlo arrugginito ci poteva essere. Invece ha dimostrato di essere un portiere di Serie A. Fra gli estremi difensori del torneo che hanno compiuto più parate nel corso del campionato, Sepe ha convinto tutti a Parma che è pronto a riscattarne il cartellino.



61 - ALEX BERENGUER

Torino, media voto: 6.13

Un passo in avanti rispetto alle incertezze di un anno fa, Berenguer ha trovato la sua dimensione come trequartista nel 3-4-2-1 di Mazzarri. In caso di necessità lo spagnolo si è anche disimpegnato come seconda punta, trovando anche momenti di gloria come nella sfida contro il Milan in cui ha trovato anche un gran gol.